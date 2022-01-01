+7-921-777-77-52
28 августа | москва

Крупнейшее в РФ ралли элитных машин

  • 200+ спорткаров
  • незабываемое afterparty
примите участие
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Закрытая тусовка только для владельцев машин

От организаторов крупнейших мероприятий

Удобная трасса
150 км

3 дня развлечений под ключ

организатор ралли
алексей хитров
Организатор world affiliate show
@anonbusinessman
организатор ралли

Я знаю, что у успешных людей есть потребность в общении с себе подобными, в закрытых тусовках, чтобы можно было отдохнуть и заодно пообщаться с новыми людьми на разные темы, а может и найти новых партнеров, именно этим ралли мы хотим объединить всех вас.

Вы меня уже неоднократно просили организовать такое мероприятие, где не просто будет сбор машин и много непонятных школьников, которые будут фоткаться, а закрытое ралли без лишних людей, но с интересной программой и afterparty, как это мы делаем на наших других мероприятиях. Готовы для вас сейчас это сделать.

Это некоммерческое мероприятие, его цель - объединить впервые всех владельцев элитных машин из разных городов и создать атмосферу для знакомства и общения.

Сможем ли мы собрать командой 200+ спорткаров? Да. В крипте и рекламе меня все знают, посмотрите ниже пример закрытых тусовок, которые мы делаем.

Коротко о first.club rally

Мы объединяем владельцев спорткаров и эксклюзивных машин в закрытую тусовку для общения по интересам и хорошего отдыха в кругу своих.

Наша цель сделать не просто сбор машин или ралли, а организовать элитный отдых, все как вы любите без лишних глаз.

уже с нами
программа мероприятия
27 августа | 1 день
19-00
Сбор гостей на вечеринку Токийский дрифт

Привозим машины, их моем и обклеиваем, делаем препати, готовимся с вечера, знакомимся и делаем легкую тусовку. Цель: зарегистрироваться и подготовиться заранее к следующему дню

28 августа | 2 день
11-00
Приветственный завтрак и сбор гостей
12-00
выезжаем до точки “X” по платной дороге в сторону ресторана,в сопровождении технической помощи, делаем красивые фото

Почему место скрыто? Чтобы никто не знал наше направление, куда и в какую сторону мы едем. 200 машин, это много, хайп вокруг мероприятия большой и, думаю, вы не хотите приехать на локацию и встретить множество непонятных людей, которые будут бегать и фоткаться с вашими машинами и нарушать ваш комфорт

Мы сделаем красивую съемку коптерами во время ралли, также у нас будет в сопровождении техническая помощь, если мало ли будут проблемы с машинами или закончится бензин, мы все предусмотрели

За безопасность на мероприятии будут отвечать бывшие сотрудники спецслужб, имеющие боевой опыт, чтобы не было никаких конфликтов на дороге

15-00
Открытие тусовки и VIP развлечения в одном из лучших загородных ресторанов Подмосковья

Еда, напитки, алкоголь, кальяны - все это включено в вашу стоимость без ограничений. А также различные развлечения, для випов подготовлена эксклюзивная/отдельная программа.

18-00
Выступление приглашенного Артиста

Вечер мы проведем в компании красивых девушек и приглашенного артиста, устроим небольшую вечеринку. Преобретем новые знакомства и связи в неформальной обстановке, весело и с пользой инвестируем свое время.

20-00
AFTERPARTY в элитном банном комплексе уровня Veski Banya (7 домиков)

Как заканчивается основная часть, VIP участники едут в закрытый комплекс с разными банями. Мы сняли весь комплекс, будет несколько разных больших домиков. 2 домика с вечеринкой, девушками, диджеем, парением, купелью, бассейнами. 2 домика тихих, для мужской компании, в которые не могут зайти люди другого пола, 1 домик только для женского пола, спокойная баня без тусовки. 1 домик для совместных пар, которые хотят отдохнуть без тусовок. С учетом, что мы арендовали всю территорию, можно будет перемещаться из одной бани в другую. Все будет находится под охраной, поэтому никто не помешает вашему отдыху. Напитки, алкоголь, еда, кальяны, групповое парение в каждом из домиков - все включено в стоимость и ничего доплачивать не нужно.

Необязательно купаться, идти в баню. В комплексе большая территория и будет множество развлечений для общения, отведать вкусную русскую кухню на природе, встретить красивый закат и пообщаться в спокойной ночной обстановке.

00-00
Заселение в отель 5★

Кто хочет, может вернуться в Москву ( 1.30 часа примерно по трассе), остальные VIP участники заселяются в отель 5 звезд, и уже там можно сделать неформальную тусовку

29 августа | 3 день
11-00
неформальное общение и выезд обратно в Москву

Хоть это и понедельник, можно после баньки в 12 часов ночи лечь спать, хорошенько выспаться в хорошем отеле, вкусно позавтракать в 7-8 утра и довольным и полным сил доехать быстро до Москвы. Именно так мы и делаем часто, когда собираемся друзьями загород

С учетом того, что в моем кругу общения множество топовых арбитражников, рекламщиков, криптанов и сильных предпринимателей, нетворкинг будет на высшем уровне. К тому же я сам живу на два города: Москва и Санкт-Петербург и буду вести свой Maclaren 720S и Гелик g63amg переделанный в BRABUS на эвакуаторе в Москву, как и мои друзья из разных городов, оно того стоит

участники ралли
Выберите пакет участника
бизнес пакет
  • Доступ в перый день на PreParty
  • Участие в Ралли
  • Оклейка машины
  • Техническое сопровождение во время ралли
  • Еда, напитки, кальяны, алкоголь - все включено в ресторане
  • Развлечения в течение дня
  • Закрытая вечеринка с артистом
59 000 р.
34 999 р.
купить билет
VIP пакет
  • Все преимущества Бизнес пакета
  • VIP фуршет в первый и второй день на точке сбора
  • VIP развлечения во время первого сбора
  • Доступ в элитную баню по системе “ Все включено”
  • Ночь в отеле 5★
    • Если не хотите на ночь оставаться, то билет дешевле на 6000р, если хотите быть одни в номере, нужно доплатить
98 000 р.
79 999 р.
купить билет
premium пакет
  • Все преимущества VIP пакета
  • На 2 персоны
  • Личный менеджер
  • LUX номер в отеле 5★
  • Комплимент от организаторов
  • Подача шампанского Dom Perignon в точке “X”
  • Эксклюзивные развлечения в точке X
  • Логотип компании на пресcволе
  • На 10 наших машинах будет наклейка вашей компании
399 999 р.
289 999 р.
купить билет
* Вы также можете оплатить на расчетный счет компании с +10% к стоимости выбранного тарифа. Для оплаты на р/с пишите на почту info@first.club
внимание! Цены растут каждый день
 бизнес пакетVIP пакетpremium пакет
До 1 августа 29 999 р. 69 999 р. 249 999 р.
До 7 августа 34 999 р. 79 999 р. 289 999 р.
До 15 августа 44 999 р. 99 999 р. 349 999 р.
До 27 августа 59 999 р. 129 999 р. 399 999 р.

Это некоммерческое мероприятие. Я организую чисто по фану мероприятие и скорей всего в минус себе, моя команда имеет силы и возможности сделать это грандиозное событие.

По поводу цен, основной день мероприятия - это воскресенье, как вы знаете “закрыть” нормальный ресторан стоит очень дорого, тем более с хорошей и вкусной едой, чтобы вас кормили не картошкой Айдахо и сосисками, а было все на уровне, за это нужно платить, причем мне на старте.

И давайте дальше считать: нужна команда, чтобы организовать мероприятие на 350 человек. Я делаю тусовку для вас. Это не 10-20 машин, когда можно собраться на парковке, пофоткаться и поехать в ресторан. Для вас моя команда делает тусовку с хорошим нетворкингом. В 1 день нужна площадка, организовать минимальный кейтеринг и шоу, обклеить машины. Во 2-ой день нужна охрана, техническое сопровождение на трассе и безопасность, также запустить рекламу (а иначе не собрать 200 машин), снять ресторан под ключ (алкоголь, еда, напитки все бесплатно), согласовать развлечения и привезти их на площадку далеко от Москвы. Это все расходы. Оплатить артиста, диджеев и их оборудование, оплатить кальяны и их привезти, организовать баню и тусовку под ключ (парение, еда, напитки, алкоголь), привезти девушек (а мы можем ), организовать видеосъемку и фотосъемку, и причем хорошую, организовать сбор 200 машин, в стоимость VIP билетов включен еще отель - на все это нужны деньги и немалые. Кто хоть раз проводил большие ивенты может посчитать себестоимость.

Вы можете изучить мой инстаграм*, я не нуждаюсь в деньгах, но нуждаюсь в общении с такими же людьми, как я, успешными и желающими достичь новых высот, поэтому я и организовываю это мероприятие. Чем больше будет оплат, тем качественней я с командой организую для вас мероприятие

Остались вопросы?
Оставьте заявку прямо сейчас
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Хотите поддержать мероприятие и стать спонсором?

Вы можете написать нам, и мы вышлем вам предложение

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
партнеры
генеральный партнер
свободно: 1 место
Занять место
даймонд партнеры
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
платинум партнеры
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
свободно: 1 место
Занять место
Если какая-то часть расходов покроется за счет спонсоров, будет хорошо, больше комфорта будет участникам
Хотите участвовать, но нет машины?
арендуйте машину со скидкой!

Для наших участников доступна скидка на аренду авто по промокоду у наших партнеров. Подробности уточняйте у менеджера.

Фото с наших прошлых мероприятий
Подпишитесь на наш инстаграм и вступите в официальный чат ралли
Частые вопросы:
1. Почему нигде не пишется о локациях мероприятия?
Все просто. У нас закрытая встреча владельцев элитных автомобилей. Если все заранее узнают о местах проведения - там будет столпотворение ненужных глаз, куча школьников, которые будут хотеть сфоткаться на Вашей машине. Вся суть мероприятия потеряется, т к мы делаем это в первую очередь для Вас, чтобы вы насладились нетворкингом и той программой, которую готовит для Вас моя команда.
2. Подходит ли моя машина для First.Club Rally?
Да, мы действительно принимаем в ралли не всех участников, т к очень важны как технические, так и в целом характеристики автомобилей. Подходит ли Ваш спорткар под критерии, Вы можете узнать просто оставив заявку. Моя команда с Вами свяжется.
3. Если во время ралли возникнут технические проблемы?
Мы предусмотрели и этот момент. Вся организация построена на том, чтобы нашим участникам было комфортно. На протяжении всего ралли нас будет сопровождать техническая помощь: закончился бензин, прокололи шину или другие проблемы - все будет решаться на месте.
4. Можно ли взять с собой друга/жену/девушку?
Да, можно. Но за каждого участника необходимо заплатить без исключений. Выше мы писали, что себестоимость данного мероприятия очень высокая, и наша цель тут не заработать, а чтобы вы насладились, и я делаю это все себе в минус.
5. Я хочу участвовать в ралли, но у меня нет машины
Вы можете участвовать в нашем ралли двумя способами: взять арендованный спорткар у наших партнеров или поехать с другом, который купил участие у нас и готов взять Вас с собой. Но Вы тоже должны будете приобрести на себя билет.
6. Можно ли оплатить участие на Р/С?
Да, Вы можете оплатить на р/с нашей компании с прибавлением +10% к стоимости тарифа
7. Подходит ли дорога для спорткаров.
Да, предусмотрели и этот момент, т к понимаем, что спорткары это особенные машины и нужны хорошие дороги.
8. Везде пишется, что нас будут сопровождать фотографы и видеооператоры, но я не хочу светиться
Не переживайте, мы учитываем пожелания наших участников. Просто предупредите нас заранее об этом, и даже если Вы случайно попадете в кадр - мы не будем нигде Вас публиковать
9. У меня есть своя компания, которая может быть интересна для мероприятия. Есть ли у вас сотрудничество по бартеру?
Да, мы приветствуем бартерное сотрудничество, если это дейтствительно интересно обеим сторонам. Напишите на нашу почту partners@first.club