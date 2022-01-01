Крупнейшее в РФ ралли элитных машин

организатор ралли

Я знаю, что у успешных людей есть потребность в общении с себе подобными, в закрытых тусовках, чтобы можно было отдохнуть и заодно пообщаться с новыми людьми на разные темы, а может и найти новых партнеров, именно этим ралли мы хотим объединить всех вас.

Вы меня уже неоднократно просили организовать такое мероприятие, где не просто будет сбор машин и много непонятных школьников, которые будут фоткаться, а закрытое ралли без лишних людей, но с интересной программой и afterparty, как это мы делаем на наших других мероприятиях. Готовы для вас сейчас это сделать.

Это некоммерческое мероприятие, его цель - объединить впервые всех владельцев элитных машин из разных городов и создать атмосферу для знакомства и общения.

Сможем ли мы собрать командой 200+ спорткаров? Да. В крипте и рекламе меня все знают, посмотрите ниже пример закрытых тусовок, которые мы делаем.