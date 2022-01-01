Крупнейшее в РФ ралли элитных машин
- 200+ спорткаров
- незабываемое afterparty
Закрытая тусовка только для владельцев машин
От организаторов крупнейших мероприятий
Удобная трасса
150 км
3 дня развлечений под ключ
Закрытая тусовка только для владельцев машин
От организаторов крупнейших мероприятий
Удобная трасса
150 км
3 дня развлечений под ключ
Я знаю, что у успешных людей есть потребность в общении с себе подобными, в закрытых тусовках, чтобы можно было отдохнуть и заодно пообщаться с новыми людьми на разные темы, а может и найти новых партнеров, именно этим ралли мы хотим объединить всех вас.
Вы меня уже неоднократно просили организовать такое мероприятие, где не просто будет сбор машин и много непонятных школьников, которые будут фоткаться, а закрытое ралли без лишних людей, но с интересной программой и afterparty, как это мы делаем на наших других мероприятиях. Готовы для вас сейчас это сделать.
Это некоммерческое мероприятие, его цель - объединить впервые всех владельцев элитных машин из разных городов и создать атмосферу для знакомства и общения.
Сможем ли мы собрать командой 200+ спорткаров? Да. В крипте и рекламе меня все знают, посмотрите ниже пример закрытых тусовок, которые мы делаем.
Мы объединяем владельцев спорткаров и эксклюзивных машин в закрытую тусовку для общения по интересам и хорошего отдыха в кругу своих.
Наша цель сделать не просто сбор машин или ралли, а организовать элитный отдых, все как вы любите без лишних глаз.
Привозим машины, их моем и обклеиваем, делаем препати, готовимся с вечера, знакомимся и делаем легкую тусовку. Цель: зарегистрироваться и подготовиться заранее к следующему дню
Почему место скрыто? Чтобы никто не знал наше направление, куда и в какую сторону мы едем. 200 машин, это много, хайп вокруг мероприятия большой и, думаю, вы не хотите приехать на локацию и встретить множество непонятных людей, которые будут бегать и фоткаться с вашими машинами и нарушать ваш комфорт
Мы сделаем красивую съемку коптерами во время ралли, также у нас будет в сопровождении техническая помощь, если мало ли будут проблемы с машинами или закончится бензин, мы все предусмотрели
За безопасность на мероприятии будут отвечать бывшие сотрудники спецслужб, имеющие боевой опыт, чтобы не было никаких конфликтов на дороге
Еда, напитки, алкоголь, кальяны - все это включено в вашу стоимость без ограничений. А также различные развлечения, для випов подготовлена эксклюзивная/отдельная программа.
Вечер мы проведем в компании красивых девушек и приглашенного артиста, устроим небольшую вечеринку. Преобретем новые знакомства и связи в неформальной обстановке, весело и с пользой инвестируем свое время.
Как заканчивается основная часть, VIP участники едут в закрытый комплекс с разными банями. Мы сняли весь комплекс, будет несколько разных больших домиков. 2 домика с вечеринкой, девушками, диджеем, парением, купелью, бассейнами. 2 домика тихих, для мужской компании, в которые не могут зайти люди другого пола, 1 домик только для женского пола, спокойная баня без тусовки. 1 домик для совместных пар, которые хотят отдохнуть без тусовок. С учетом, что мы арендовали всю территорию, можно будет перемещаться из одной бани в другую. Все будет находится под охраной, поэтому никто не помешает вашему отдыху. Напитки, алкоголь, еда, кальяны, групповое парение в каждом из домиков - все включено в стоимость и ничего доплачивать не нужно.
Необязательно купаться, идти в баню. В комплексе большая территория и будет множество развлечений для общения, отведать вкусную русскую кухню на природе, встретить красивый закат и пообщаться в спокойной ночной обстановке.
Кто хочет, может вернуться в Москву ( 1.30 часа примерно по трассе), остальные VIP участники заселяются в отель 5 звезд, и уже там можно сделать неформальную тусовку
Хоть это и понедельник, можно после баньки в 12 часов ночи лечь спать, хорошенько выспаться в хорошем отеле, вкусно позавтракать в 7-8 утра и довольным и полным сил доехать быстро до Москвы. Именно так мы и делаем часто, когда собираемся друзьями загород
С учетом того, что в моем кругу общения множество топовых арбитражников, рекламщиков, криптанов и сильных предпринимателей, нетворкинг будет на высшем уровне. К тому же я сам живу на два города: Москва и Санкт-Петербург и буду вести свой Maclaren 720S и Гелик g63amg переделанный в BRABUS на эвакуаторе в Москву, как и мои друзья из разных городов, оно того стоит
|бизнес пакет
|VIP пакет
|premium пакет
|До 1 августа
|29 999 р.
|69 999 р.
|249 999 р.
|До 7 августа
|34 999 р.
|79 999 р.
|289 999 р.
|До 15 августа
|44 999 р.
|99 999 р.
|349 999 р.
|До 27 августа
|59 999 р.
|129 999 р.
|399 999 р.
Это некоммерческое мероприятие. Я организую чисто по фану мероприятие и скорей всего в минус себе, моя команда имеет силы и возможности сделать это грандиозное событие.
По поводу цен, основной день мероприятия - это воскресенье, как вы знаете “закрыть” нормальный ресторан стоит очень дорого, тем более с хорошей и вкусной едой, чтобы вас кормили не картошкой Айдахо и сосисками, а было все на уровне, за это нужно платить, причем мне на старте.
И давайте дальше считать: нужна команда, чтобы организовать мероприятие на 350 человек. Я делаю тусовку для вас. Это не 10-20 машин, когда можно собраться на парковке, пофоткаться и поехать в ресторан. Для вас моя команда делает тусовку с хорошим нетворкингом. В 1 день нужна площадка, организовать минимальный кейтеринг и шоу, обклеить машины. Во 2-ой день нужна охрана, техническое сопровождение на трассе и безопасность, также запустить рекламу (а иначе не собрать 200 машин), снять ресторан под ключ (алкоголь, еда, напитки все бесплатно), согласовать развлечения и привезти их на площадку далеко от Москвы. Это все расходы. Оплатить артиста, диджеев и их оборудование, оплатить кальяны и их привезти, организовать баню и тусовку под ключ (парение, еда, напитки, алкоголь), привезти девушек (а мы можем ), организовать видеосъемку и фотосъемку, и причем хорошую, организовать сбор 200 машин, в стоимость VIP билетов включен еще отель - на все это нужны деньги и немалые. Кто хоть раз проводил большие ивенты может посчитать себестоимость.
Вы можете изучить мой инстаграм*, я не нуждаюсь в деньгах, но нуждаюсь в общении с такими же людьми, как я, успешными и желающими достичь новых высот, поэтому я и организовываю это мероприятие. Чем больше будет оплат, тем качественней я с командой организую для вас мероприятие
Вы можете написать нам, и мы вышлем вам предложение